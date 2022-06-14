Поклонскую назначили на должность советника генпрокурора
Ранее Владимир Путин освободил Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества.
Наталью Поклонскую назначили на должность советника генерального прокурора России. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Ранее Владимир Путин освободил Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества.
Поклонская заявила, что прекратит вести соцсети и публичную деятельность.
«Буду заниматься выполнением поставленных генеральным прокурором России задач в соответствии с федеральным законом «О прокуратуре РФ», — говорится в сообщении.
СМИ она попросила обращаться за комментариями в пресс-службу Генеральной прокуратуры России.