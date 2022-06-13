Путин отправил Наталью Поклонскую в отставку

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент Владимир Путин отправил в отставку Наталью Поклонскую. Об этом передает РИА Новости .

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что Поклонскую освободят от должности руководителя Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Поклонская отметила, что отставка связана с переходом на другую работу.

С февраля 2022 года Наталья Поклонская была замглавы Россотрудничества.