Малков объяснил причину увольнения главы рязанской госжилинспекции
Врио губернатора заявил, что не приветствует «формальный подход к работе».
Врио губернатора Рязанской области Павел Малков назвал причину увольнения главы госжилинспекции региона Геннадия Шмидта. Публикацию глава области оставил в
Малков остался недовольным подходом в работе ведомства, которое курировал Шмидт.
«Люди жалуются, но в ответ получают отписки вместо решения проблем. Нет взаимодействия с управляющими компаниями», — написал врио главы региона.
Павел Малков подчеркнул, что решение принял из-за того, что не приветствует «формальный подход к работе».
Напомним, об увольнении главы госжилинспекции Рязанской области стало известно во вторник, 14 июня.