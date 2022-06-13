В Рязани простились с главой регионального минсельхоза Борисом Шемякиным

О смерти Бориса Шемякина стало известно в пятницу, 10 июня.

В Рязани простились с главой минсельхоза Рязанской области Борисом Шемякиным. Гражданская панихида прошла в понедельник, 13 июня, около здания министерства.

На прощание пришли родственники, коллеги, друзья и представители власти: мэр города Елена Сорокина, врио губернатора Павел Малков, заместитель председателя правительства Дмитрий Филиппов, министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина и другие.

Всего на гражданскую панихиду пришли более 300 человек.

Врио губернатора Павел Малков выразил свои соболезнования семье Бориса Шемякина.«Мы были знакомы всего немного, месяц. За это время произошло большое количество событий. Но я могу сказать, что всю свою жизнь он был предан своему делу, всегда думал и говорил только про это. Я знаю, что ни один человек ни разу не сказал плохое слово про него. Это огромная редкость. И я планировал взять Бориса Викторовича в наш бой. И знал, что с этой стороны можно не ожидать никаких проблем. Это огромная утрата», — подчеркнул Малков.Коллеги и друзья рассказали, что ушел из жизни «очень светлый и добрый человек».Они выразили соболезнования семье главы минсельхоза и пообещали всегда поддерживать их и оказывать любую помощь.«Он был патриотом своей земли и большим профессионалом, безумно любил жизнь и всего себя отдавал работе… Помогал всем, хотя сам нуждался в помощи. 90% жизни горел на работе. Последние слова перед смертью — надо бы собрать фермеров. Надо бы внушить новому губернатору, чтобы акулы бизнеса не уничтожили тех, кто зародил сельское хозяйство», — рассказали они.

Напомним, что о смерти Бориса Шемякина стало известно в пятницу, 10 июня. Он умер на 48 году жизни.