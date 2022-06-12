Сбербанк с 12 июня снизил ставки по вкладам и потребительским кредитам

С 12 июня Сбербанк снизил ставки по потребкредитам и вкладам. Максимальная ставка по рублевым депозитам составляет 8%, а минимальная базовая стоимость потребкредита — 14,9% годовых. Об этом сообщается на сайте банка.

С 12 июня Сбербанк снизил ставки по потребкредитам и вкладам. Максимальная ставка по рублевым депозитам составляет 8%, а минимальная базовая стоимость потребкредита — 14,9% годовых. Об этом сообщается на сайте банка.

Максимальную доходность по вкладам в рублях снизили до 8%. Эта ставка доступна при годовой подписке на сервисы банка «СберПрайм+" и при открытии вклада онлайн и на период до четырех месяцев.

Минимальная сумма вклада — 100 тысяч рублей. На срок до семи месяцев максимальная ставка по рублевым вкладам будет 7,5%, на срок до года — 7%.

Также с 12 июня минимальная базовая ставка по кредиту на все цели составит 14,9% годовых. В первый месяц ставка по кредиту будет 8,9% годовых, а для владельцев подписки СберПрайм+ — 6,9% годовых, при сумме кредита от 300 тысяч и сроке кредита от года.

Напомним, ранее Сбербанк снижал ставки по ипотеке и потребкредитам 28 мая.