Сбербанк снизил ставки по ипотеке и потребительским кредитам

Сбербанк с субботы, 28 мая, снизит процентные ставки по потребкредитам на два процентных пункта. С 30 мая произойдет понижение ставок по ипотеке для клиентов всех категорий. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Сбербанк с субботы, 28 мая, снизит процентные ставки по потребкредитам на два процентных пункта. С 30 мая произойдет понижение ставок по ипотеке для клиентов всех категорий. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Минимальная ставка по потребкредиту будет 15,9% годовых. На этих условиях кредит могут взять клиенты, получающие зарплату в Сбербанке.

Ставки по ипотеке снизят до 3,3 процентного пункта в зависимости от программы кредитования. Ставка по базовым ипотечным программам на покупку готового и строящегося жилья составит от 10,9% годовых. Также станет ниже первоначальный взнос по нескольким программам — от 15% стоимости недвижимости.

Напомним, 26 мая совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку с 14% до 11%.