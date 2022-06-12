Рязанцев возмутили забитые урны в ЦПКиО

Рязанцы пожаловались на неубранный мусор в Центральном парке культуры и отдыха. Фото прислали РЗН. инфо читатели.

Рязанцы пожаловались на неубранный мусор в Центральном парке культуры и отдыха. Фото прислали РЗН. инфо читатели.

«Здравствуйте, хочу пожаловаться на набитые мусором урны в ЦПКиО», — написала рязанка.

Напомним, 9 июня мэр Рязани Елена Сорокина без предупреждения приехала в ЦПКиО с проверкой. Она заявила, что урны должны быть чистыми и в будние, и в выходные дни, и поручила своему заместителю регулярно контролировать этот вопрос.