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Мэр Рязани Елена Сорокина без предупреждения приехала в ЦПКиО с проверкой
Глава горадминистрации посмотрела, как территория парка готова к праздникам

Мэр Рязани Елена Сорокина без предупреждения приехала в ЦПКиО с проверкой. Об этом она рассказала на странице «ВКонтакте».

Глава горадминистрации проверила, как территория парка готова к праздникам. Она отметила, что «ДБГ» проводит уборку ежедневно. По ее словам, к 16:30 в будний день урны были пустыми, однако в выходные они заполняются и переполняются. «Значит, нужно пересмотреть график уборки. Урны должны быть чистыми и в будни, и в выходные дни. Поручила своему заместителю на регулярной основе осуществлять контроль по этому вопросу», — написала Сорокина.

Мэр подчеркнула, что арендаторов нужно также привлекать к уборке мусора и очистке урн. «График вывоза мусора синхронизировать с планом праздничных мероприятий, учитывая повышенный трафик посетителей парка», — заметила глава горадминистрации. Также рабочие выполнили поручение мэра и высадили цветы на клумбе.

Помимо этого, Сорокина обратила внимание на обращение граждан из-за сухих деревьев около детской площадки с батутом. По ее словам, сложилась небезопасная ситуация. Она дала поручение ГО ЧС посодействовать Дирекции благоустройства при сносе растений.

Также глава горадминистрации заявила, что к Дню России нужно окосить траву вдоль дорожек.