Прощание с рязанским министром сельского хозяйства Борисом Шемякиным пройдет 13 июня

Гражданская панихида состоится в понедельник, 13 июня, с 10:30 до 11:30 на площадке перед зданием минсельхоза на улице Есенина, 9.

В Рязани пройдет прощание с министром сельского хозяйства области Борисом Шемякиным. Гражданская панихида состоится в понедельник, 13 июня, с 10:30 до 11:30 на площадке перед зданием минсельхоза на улице Есенина, 9. Об этом сообщается на сайте министерства.

Затем в Храме святителя Василия Рязанского в селе Новоселки с 11:50 до 12:30 пройдет отпевание. Бориса Шемякина похоронят на сельском кладбище.

Напомним, министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области скоропостижно скончался 10 июня.