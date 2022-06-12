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Прощание с рязанским министром сельского хозяйства Борисом Шемякиным пройдет 13 июня
Гражданская панихида состоится в понедельник, 13 июня, с 10:30 до 11:30 на площадке перед зданием минсельхоза на улице Есенина, 9.

В Рязани пройдет прощание с министром сельского хозяйства области Борисом Шемякиным. Гражданская панихида состоится в понедельник, 13 июня, с 10:30 до 11:30 на площадке перед зданием минсельхоза на улице Есенина, 9. Об этом сообщается на сайте министерства.

Затем в Храме святителя Василия Рязанского в селе Новоселки с 11:50 до 12:30 пройдет отпевание. Бориса Шемякина похоронят на сельском кладбище.

Напомним, министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области скоропостижно скончался 10 июня.