В Солотче экологи спустя 15 лет обнаружили редкую бабочку

Экологи РГУ имени
Редчайший вид в Рязанской области известен лишь из двух местонахождений. В Окском заповеднике бабочку также не встречали много лет."Среди 125 видов дневных бабочек Рязанской области Орион занимает особое место. Встретить его можно только в старом сосновом лесу на песчаных прогалинах. Здесь растут аналоги американских кактусов — растения-суккуленты очитки, листьями которых питается гусеница бабочки", — рассказал завкафедрой географии, экологии и природопользования РГУ имени
По его словам, также гусеница Ориона требует контакта с муравьями особого вида, которые ее оберегают по не известным до конца причинам. Голубянка Орион показывает, что участок леса не уничтожался людьми, хотя там могли вырубать отдельные деревья.
«Монастырский бор в Солотче и сходные с ним островки старого леса показаны еще на картах атласа Менде 1850 года и могут служить эталонами живой природы Рязанской Мещеры», — добавил Водорезов. Ученые скрывают точное местонахождение обнаруженных насекомых в целях безопасности от браконьеров. Рязанцев просят фотографировать необычных бабочек и отправлять снимки на адрес a.
Напомним, ранее экологи обнаружили третье местонахождение бабочки червонец Гелла.