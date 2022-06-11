В Солотче экологи спустя 15 лет обнаружили редкую бабочку

Экологи РГУ имени С. А. Есенина спустя 15 лет поисков обнаружили редкую бабочку — голубянку Орион. Насекомое встретили в окрестностях Солотчи, где энтомологи не находили бабочку с 2008 года, сообщает «МедиаРязань».

Экологи РГУ имени С. А. Есенина спустя 15 лет поисков обнаружили редкую бабочку — голубянку Орион. Насекомое встретили в окрестностях Солотчи, где энтомологи не находили бабочку с 2008 года, сообщает «МедиаРязань».

Редчайший вид в Рязанской области известен лишь из двух местонахождений. В Окском заповеднике бабочку также не встречали много лет."Среди 125 видов дневных бабочек Рязанской области Орион занимает особое место. Встретить его можно только в старом сосновом лесу на песчаных прогалинах. Здесь растут аналоги американских кактусов — растения-суккуленты очитки, листьями которых питается гусеница бабочки", — рассказал завкафедрой географии, экологии и природопользования РГУ имени С. А. Есенина Алексей Водорезов.

По его словам, также гусеница Ориона требует контакта с муравьями особого вида, которые ее оберегают по не известным до конца причинам. Голубянка Орион показывает, что участок леса не уничтожался людьми, хотя там могли вырубать отдельные деревья.

«Монастырский бор в Солотче и сходные с ним островки старого леса показаны еще на картах атласа Менде 1850 года и могут служить эталонами живой природы Рязанской Мещеры», — добавил Водорезов. Ученые скрывают точное местонахождение обнаруженных насекомых в целях безопасности от браконьеров. Рязанцев просят фотографировать необычных бабочек и отправлять снимки на адрес a. vodorezov@365rsu.edu.ru с датой и точным местом находки.

Напомним, ранее экологи обнаружили третье местонахождение бабочки червонец Гелла.