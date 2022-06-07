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В Рязанской области нашли червонец Гелла
Червонец Гелла нашли на территории одного из древних средневековых городищ в Михайловском районе.

Экологи РГУ имени Сергея Есенина нашли в Рязанской области червонец Гелла. Об этом пишет «МедиаРязань».

Отмечается, что это редкий вид бабочек для Рязанской области. Червонец Гелла нашли во время экспедиции по мониторингу состояния редких видов живых существ, занесенных в Красную книгу.

Ранее этот вид находили у озера Великое у села Криуша, но после осушения местных болот, рубок леса и пожаров бабочку не видели там более полувека. Также червонец Гелла замечали в 2006 году в Ряжском районе.

5 июня 2022 года бабочку нашли на территории одного из древних средневековых городищ в Михайловском районе.

Заведующий кафедрой географии, экологии и природопользования РГУ Алексей Водорезов рассказал, что червонец нашли на сырой луговине оборонительного рва древнего города.

«Земляные валы и рвы спустя восемь веков после нашествия Батыя сохраняют участок от освоения людьми. От распашки и застройки. Созданный нашими предками объект послужил причиной сохранения редких растений — степных ковылей и ирисов, адониса и купальницы, которые известны в области из пары десятков мест. А вот находка голубоватого червонца по истине бесценна», — рассказал специалист.

По его словам, в ближайшее время это место предложат к охране в качестве памятника природы. Водорезов сообщил, что находки указывают на то, что необходимо охранять его от рогатого скота и контролировать весенние палы травы.

Точное местонахождение ученые не раскрыли, чтобы избежать браконьерства.

Фото «МедиаРязань»