В Рязанской области нашли червонец Гелла

Червонец Гелла нашли на территории одного из древних средневековых городищ в Михайловском районе.

Экологи РГУ имени Сергея Есенина нашли в Рязанской области червонец Гелла. Об этом пишет « МедиаРязань ».

Отмечается, что это редкий вид бабочек для Рязанской области. Червонец Гелла нашли во время экспедиции по мониторингу состояния редких видов живых существ, занесенных в Красную книгу.

Ранее этот вид находили у озера Великое у села Криуша, но после осушения местных болот, рубок леса и пожаров бабочку не видели там более полувека. Также червонец Гелла замечали в 2006 году в Ряжском районе.

5 июня 2022 года бабочку нашли на территории одного из древних средневековых городищ в Михайловском районе.

Заведующий кафедрой географии, экологии и природопользования РГУ Алексей Водорезов рассказал, что червонец нашли на сырой луговине оборонительного рва древнего города.

«Земляные валы и рвы спустя восемь веков после нашествия Батыя сохраняют участок от освоения людьми. От распашки и застройки. Созданный нашими предками объект послужил причиной сохранения редких растений — степных ковылей и ирисов, адониса и купальницы, которые известны в области из пары десятков мест. А вот находка голубоватого червонца по истине бесценна», — рассказал специалист.

По его словам, в ближайшее время это место предложат к охране в качестве памятника природы. Водорезов сообщил, что находки указывают на то, что необходимо охранять его от рогатого скота и контролировать весенние палы травы.

Точное местонахождение ученые не раскрыли, чтобы избежать браконьерства.