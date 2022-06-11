В 11 аэропортов России еще на неделю продлили ограничения полетов

Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра России до 18 июня. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра России до 18 июня. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Таким образом, до 18 июня самолеты не отправляются в аэропорты Анапы, Краснодара, Курска, Липецка, Белгорода, Брянска, Геленджика, Ростова-на-Дону, Воронежа, Симферополя и Элисты.

Авиакомпаниям советуют строить альтернативные маршруты. Они проходят через Сочи, Минеральные Воды, Ставрополь, Волгоград, и Москву.

Напомним, режим временного ограничения полетов ввели 24 февраля. С тех пор его неоднократно продлевали.