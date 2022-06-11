Россиянам с судимостью запретили работать в такси и общественном транспорте

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления работать в такси.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления работать в такси. Два последних пункта также касаются водителей автобусов и трамваев.

Закон опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Запрет действует для водителей общественного транспорта с неснятой или непогашенной судимостью за преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, которые по Уголовному кодексу являются тяжкими и особо тяжкими.

Для водителей такси основаниями для запрета также являются такие преступления, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Запрет касается граждан, имеющих судимость и за преступления средней тяжести.

Закон распространяется также на иностранцев — граждан государств-членов ЕАЭС.

Напомним, в Касимовском районе завершили расследование в отношении двух жителей Нижегородской области, которых обвиняют в убийстве таксиста.