В Касимовском районе завершили расследование дела об убийстве таксиста

Осенью 2021 года в правоохранительные органы поступило заявление о безвестном исчезновении мужчины, работавшего в службе такси, через несколько часов был обнаружен автомобиль пропавшего.

В Касимовском районе завершили расследование в отношении двух жителей Нижегородской области 1988 и 1996 годов рождения, обвиняемых в убийстве таксиста. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Случай произошел осенью 2021 года. В правоохранительные органы поступило обращение об исчезновении мужчины, работавшего таксистом. Через несколько часов нашли его машину. Выяснилось, что 17 ноября 2021 года водитель выполнял заказ, во время которого на него напали. После этого его привязали к дереву в лесу.

Водитель смог быстро освободиться. Заметив это, один из злоумышленников убил его, нанеся 15 ножевых ранений.

После этого мужчины скрылись на машине убитого с похищенным имуществом, бросив транспортное средство на улице Рязани. Потерпевший скончался.

Причастных к преступлению установили. Ими оказались два жителя Нижегородской области 1988 и 1996 годов рождения. Одного из них задержали в Рязанской области, второго — на территории Тамбовской области.

Уголовное дело, возбужденное по пунктам «в, г» части 2 статьи 161 УК РФ («Разбой»), части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), пункту «а» части 2 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения») и пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»), направили в суд.