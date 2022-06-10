Экс-депутат Рады сообщил о подготовке Украины к капитуляции

Об этом бывший депутат Верховной Рады Илья Кива написал в своем Telegram-канале

Экс-депутат Рады сообщил о подготовке Украины к капитуляции. Об этом пишет РЕН ТВ .

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива написал в своем Telegram-канале, что обнародование данных о ежедневных потерях ВСУ может означать подготовку страны к капитуляции. Он напомнил, что советник офиса президента Михаил Подоляк сообщил цифру ежедневных потерь в 200 военнослужащих.

«Ставки растут — значит, готовят народ к капитуляции», — написал экс-депутат.