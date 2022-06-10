Врио губернатора Павел Малков восстановил свою страницу «ВКонтакте»

В пятницу, 10 июня, врио губернатора Павел Малков опубликовал на своей странице «ВКонтакте» первый за два месяца пост.

В пятницу, 10 июня, врио губернатора Павел Малков опубликовал на своей странице «ВКонтакте» первый за два месяца пост.

«Знаю, насколько популярен „ВКонтакте“ в регионе, что рязанцы оставляют здесь много обращений к власти. Поэтому решил, что нужно восстановить свою страницу, чтобы быть на связи. Надеюсь на помощь. Буду следить за обращениями. Пишите ваши вопросы, будем искать решение вместе», — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что Павел Малков завел свой канал в Telegram.