Павел Малков завел официальный Telegram-канал для общения с рязанцами

Об этом сообщили в региональном правительстве.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков завел официальный Telegram-канал для общения с рязанцами. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«Добрый день, дорогие друзья! В своей работе всегда ценю прямое общение с людьми и оперативность обратной связи, поэтому представляю вам свой официальный телеграм-канал. Готов к вашим предложениям, замечаниям и новым совместным проектам», — написал Малков в первом посте в своем канале.

Ранее в сети распространился Telegram-канал «Малков Павел Рязань», который оказался фейком.