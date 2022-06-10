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В США предложили создать коалицию стран, вводящих антироссийские санкции
По словам главы минфина США, коалиция необходима для эффективности санкций в глобальном масштабе.

В США предложили создать коалицию стран, вводящих антироссийские санкции. Об этом пишет РИА Новости.

Глава минфина США Джанет Йеллен отметила, что для эффективности санкций в глобальном масштабе США необходима «достаточно многочисленная группа стран», готовая вводить ограничения против России.

Санкции против России западные страны начали вводить после начала российской спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что персональные санкции против президента Владимира Путина ввел президент Украины Владимир Зеленский.