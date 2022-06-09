Зеленский ввел персональные санкции против Путина

Санкции ввели бессрочно. Они коснутся блокировки активов, ограничения торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против президента России Владимира Путина. Об этом в четверг, 9 июня, сообщили РИА Новости.

Санкции также затронули пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главу правительства Михаила Мишустина, первого замглавы правительства Андрея Белоусова, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Также в списке есть замы главы правительства, глава МИД России Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу и 236 российских вузов.

Подписав указ, Зеленский привел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер». Санкции ввели бессрочно. Они коснутся блокировки активов, ограничения торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что санкции будут действовать ровно до дня капитуляции Зеленского.