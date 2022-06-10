В Ряжском районе ввели ограничения в связи с распространением птичьего гриппа

Теперь в Алешинском поселении с 10 июня и до особого распоряжения запрещено свободно выгуливать домашнюю птицу за пределами территории личного подсобного хозяйства, а также нельзя торговать живой птицей и продуктами птицеводства на рынках и ярмарках.

В Ряжском районе ввели ограничения в связи с распространением птичьего гриппа. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщило ИД «Пресса».

Соответствующее решение приняли в пятницу, 10 июня, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в администрации Ряжского района.

Теперь в Алешинском поселении с 10 июня и до особого распоряжения запрещено свободно выгуливать домашнюю птицу за пределами территории личного подсобного хозяйства, а также нельзя торговать живой птицей и продуктами птицеводства на рынках и ярмарках.

Чтобы не допустить распространения птичьего гриппа, в Ряжске будут проходить проверки на наличие незаконной торговли птицей, кормами и добавками в них.

В случае, если вы узнали о случае заразных болезней птицы или подозреваете их возникновение, просьба сообщить в Ряжскую ветстанцию по улице М. Горького, д. 100 или по телефону 8 (49132) 2-24-93.

Ранее карантин ввели в Александро-Невском районе.