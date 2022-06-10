В Рязанской области 11 июня ожидается +28 градусов
Прогноз на субботу, 11 июня, опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.
В Рязанской области ожидается переменная облачность. Прогноз на субботу, 11 июня, опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.
Ночью осадков не ожидается, температура установится в пределах +10…+15 градусов. Днем возможен небольшой дождь. Столбики термометра покажут отметки +23…+28 градусов.
Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.
Ранее рязанцам рассказали о погоде на выходные дни.