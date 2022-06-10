В выходные в Рязанской области ожидаются жаркая погода и дожди

Напомним, из-за празднования Дня России жителей Рязанской области ожидает четырехдневная рабочая неделя и три выходных.

В выходные, 11-13 июня, в Рязанской области ожидается жаркая погода. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

Ночью в субботу ожидается до +14 градусов, днем +26 градусов. Возможен дождь.

В ночь на воскресенье, 12 июня, синоптики пообещали до +12 градусов, днем +25 градусов.

Ночью 13 июня также будет до +12, днем +24 градуса, временами небольшой дождь.

Напомним, из-за празднования Дня России жителей Рязанской области ожидает четырехдневная рабочая неделя и три выходных.