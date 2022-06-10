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В Рязани планируют увеличить количество артезианских скважин
Соответствующий вопрос обсудили на «правительственном часе» в облдуме.

В Рязани планируют увеличить количество артезианских скважин. Соответствующий вопрос обсудили на «правительственном часе» в облдуме.

В настоящее время доля артезианской воды в объеме водоснабжения составляет около 30%. Заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Денис Сидоров предложил использовать законсервированные артезианские скважины. Исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ Дмитрий Устинов отметил, что вопрос введения в эксплуатацию скважин в некоторых районах уже рассматривают. В частности, речь шла о скважинах в районе Окского водозабора.

Также на «правительственном часе» обсудили реализацию проекта «Чистая вода». Согласно плану, до 2024 года в регионе реконструируют и модернизируют не менее 34 объектов водоснабжения. Объем инвестиций составит около 850 миллионов рублей, большая часть из которых будет из федерального бюджета.

Кроме того, во время доклада Устинов заверил, что 94 тысячи человек в селах получают некачественную воду, а около 40 тысяч жителей сельской местности вообще не имеют доступа к централизованной системе водоснабжения. При этом, по оценке министерства ТЭК и ЖКХ региона, 93,6% городских жителей получают качественную питьевую воду.

Председатель облдумы Аркадий Фомин заявил, что цифры расходятся с реальными обращениями людей и предложил внести проведение мониторинга в постановление по итогам «правительственного часа».

Ранее депутат облдумы предложил отменить плату за пахнущую воду из-под крана в Рязани.