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Депутат предложил отменить плату за пахнущую воду из-под крана в Рязани
На заседании депутаты сетовали на жалобы рязанцев о том, что в Песочне вода не соответствует нормам. По словам и.о. министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Дмитрия Устинова, по нормативам из-под крана должна идти питьевая вода.

В Рязани предложили отменить плату за пахнущую воду из-под крана. Соответствующую инициативу в пятницу, 10 июня, предложил председатель комитета по экологии и природопользованию Никита Усачев.

На заседании депутаты сетовали на жалобы рязанцев о том, что в Песочне вода не соответствует нормам. По словам и.о. министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Дмитрия Устинова, по нормативам из-под крана должна идти питьевая вода.

«Какая она питьевая?, — возмутился Усачев. — Может, если у нас вода не соответствует необходимому качеству, то нужно отменить за нее плату совсем».

Устинов предложил провести анализ воды, а только после этого делать выводы, «признавать воду технической и тд». Он пояснил, что качество проверяют перед отправкой населению.

«Вода может портится по пути, внутри дома от внутридомового или имущества собственника. Надо разбираться, надо смотреть на качество воды на вводе в дом», — заявил чиновник.

Он пообещал организовать экскурсии для депутатов на станции очистки воды, где проверяется ее качество.