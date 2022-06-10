Шиловская прокуратура потребовала заблокировать сайт о незаконном использовании ядовитого вещества

Исковое заявление направили в суд.

Шиловская прокуратура потребовала заблокировать сайт о незаконном использовании ядовитого вещества. Об этом сообщили на сайте надзорного органа.

За 2022 год прокуратура нашла восемь сайтов, на которых разместили информацию о способах противоправного применения ядовитого вещества.

Проверка показала, что информация находилась в свободном доступе, а на сайт могли зайти несовершеннолетние.

Прокуратура направила исковое заявление в суд.

Ранее сообщалось, что в Солотче животных пытались отравить серной кислотой.