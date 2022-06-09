Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 11
24°
Вск, 12
23°
Пнд, 13
19°
ЦБ USD 57.78 -0.61 11/06
ЦБ EUR 60.97 -1.12 11/06
Нал. USD 62.1 / 60.9 10/06 16:34
Нал. EUR 62.1 / 60.9 10/06 16:34
Новости
Публикации
Прием в губернаторы. Сравниваем, как Любимов и Малков вели себя первые...
Ровно месяц назад, 10 мая, тогда еще рязанский губернат...
Вчера 13:15
4 052
Рязанская область открывает туристический сезон и отмечает День России
Бесплатные экскурсии пройдут сразу в трех районах облас...
8 июня 15:45
3 465
Зачем Чехов, Лермонтов, Гумилев и другие писатели посещали Рязанскую г...
Как и во всех более-менее крупных российских городах с ...
7 июня 16:12
3 430
Академия тенниса имени Озерова подтвердила репутацию спорткомплекса ев...
Директор государственного автономного учреждения Рязанс...
7 июня 11:40
2 582
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Солотче животных пытались отравить серной кислотой
Под подозрение попал сосед владелицы питомцев, с которым у нее многолетний конфликт из-за того, что она является волонтером и спасает брошенных животных.

В Солотче животных местной жительницы пытались отравить серной кислотой. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

На участке у женщины начала появляться лужа зеленого цвета, на которой ее животные повредили лапы до крови.

Образцы грунта рязанка отвезла в лабораторию. В почве специалисты нашли серную кислоту в больших количествах.

Под подозрение женщины попал сосед, с которым у нее многолетний конфликт из-за того, что она является волонтером и спасает брошенных животных. Со съемочной группой соседи общаться отказались.

Отмечается, что рязанка обратилась в правоохранительные органы, но ответа не последовало. По словам адвоката, очень сложно доказать факт происхождения этой отравленной почвы, и кто именно вылил туда химикаты.