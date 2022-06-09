В Солотче животных пытались отравить серной кислотой

Под подозрение попал сосед владелицы питомцев, с которым у нее многолетний конфликт из-за того, что она является волонтером и спасает брошенных животных.

В Солотче животных местной жительницы пытались отравить серной кислотой. Об этом сообщила ГТРК « Ока ».

На участке у женщины начала появляться лужа зеленого цвета, на которой ее животные повредили лапы до крови.

Образцы грунта рязанка отвезла в лабораторию. В почве специалисты нашли серную кислоту в больших количествах.

Под подозрение женщины попал сосед, с которым у нее многолетний конфликт из-за того, что она является волонтером и спасает брошенных животных. Со съемочной группой соседи общаться отказались.

Отмечается, что рязанка обратилась в правоохранительные органы, но ответа не последовало. По словам адвоката, очень сложно доказать факт происхождения этой отравленной почвы, и кто именно вылил туда химикаты.