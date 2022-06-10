Новым прокурором Сапожковского района назначили Алексея Филиппова
Ранее Алексей Филиппов работал помощником прокурора Ряжского района и зампрокурора Кораблинского района.
Новым прокурором Сапожковского района назначили Алексея Филиппова. Об этом
Решение приняла Генпрокуратура в июне. Алексей Филиппов родился в Рязани в 1980 году, в 2002 году закончил Академию права и управления. Работал помощником прокурора Ряжского района и зампрокурора Кораблинского района.
Алексей Филиппов женат, у него есть сын и две дочери.
Ранее сообщалось, что в Ухоловском районе на должность прокурора назначили заместителя прокурора Спасского района Алексея Батайкина.