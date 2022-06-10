Новым прокурором Сапожковского района назначили Алексея Филиппова

Ранее Алексей Филиппов работал помощником прокурора Ряжского района и зампрокурора Кораблинского района.

Новым прокурором Сапожковского района назначили Алексея Филиппова. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Решение приняла Генпрокуратура в июне. Алексей Филиппов родился в Рязани в 1980 году, в 2002 году закончил Академию права и управления. Работал помощником прокурора Ряжского района и зампрокурора Кораблинского района.

Алексей Филиппов женат, у него есть сын и две дочери.

Ранее сообщалось, что в Ухоловском районе на должность прокурора назначили заместителя прокурора Спасского района Алексея Батайкина.