В Ухоловском районе назначили нового прокурора

Ранее Алексей Батайкин был заместителем прокурора Спасского района.

В Ухоловском районе на должность прокурора назначили заместителя прокурора Спасского района Алексея Батайкина. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Батайкин работает в прокуратуре региона с 2009 года. Ранее он был помощником прокурора Железнодорожного района Рязани, заместителем прокурора Милославского района, заместителем прокурора Спасского района, заместителем прокурора Московского района Рязани.

Также работал в областном управлении внутренних дел в должностях дознавателя, следователя и старшего следователя.

Алексею Батайкину 44 года, женат, у него есть три сына.