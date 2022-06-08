В Ухоловском районе назначили нового прокурора
Ранее Алексей Батайкин был заместителем прокурора Спасского района.
В Ухоловском районе на должность прокурора назначили заместителя прокурора Спасского района Алексея Батайкина. Об этом пишет ИД «
Батайкин работает в прокуратуре региона с 2009 года. Ранее он был помощником прокурора Железнодорожного района Рязани, заместителем прокурора Милославского района, заместителем прокурора Спасского района, заместителем прокурора Московского района Рязани.
Также работал в областном управлении внутренних дел в должностях дознавателя, следователя и старшего следователя.
Алексею Батайкину 44 года, женат, у него есть три сына.