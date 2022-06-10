Названы конкуренты Малкова на пост кандидата в губернаторы от «Единой России»

В пятницу, 10 июня, на заседании политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» озвучили имена участников праймериз.

Названы конкуренты Малкова на пост кандидата в губернаторы от «Единой России». Об этом пишет « Новая газета ».

В пятницу, 10 июня, на заседании политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» озвучили имена участников праймериз.

Наряду с врио губернатором Павлом Малковым за право стать кандидатом в губернаторы будут бороться председатель рязанского областного союза организаций профсоюза Инна Калашникова и заведующий травмцентром первого уровня ОКБ Александр Копейкин.

РЗН. инфо сравнил первые шаги Малкова и Любимова на посту врио губернатора.

Ранее стало известно, что выборы губернатора в Рязанской области пройдут 11 сентября.

Фото с сайта «Новая газета»