В Рыбном врио мэра Галине Михайлициной вынесли представление за неоплату федерального проекта

Администрация города не оплатила работы по благоустройству городской территории. Это могло бы привести к необоснованным затратам из муниципального бюджета.

В Рыбном врио мэра Галине Михайлициной вынесли представление за неоплату федерального проекта. Об этом пишет портал RybnoeNet со ссылкой на районную прокуратуру.

Администрация Рыбного заключила муниципальный контракт с ООО «Пеликан» на благоустройство городской территории. Работы велись по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Но через 30 дней после приема работ в нарушение контракта администрация так и не оплатила работы. Из-за нарушений условий контакта ООО «Пеликан» могла потребовать уплату неустойки, что привело бы к необоснованным затратам из муниципального бюджета.

18 марта 2022 года прокуратура Рыбновского района вынесла врио главы администрации Галине Михайлициной представление об устранении нарушений.

Сообщается, что по результатам рассмотрения представления одно должностное лицо администрации привлечено к дисциплинарной ответственности.