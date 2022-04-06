Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 06
Чтв, 07
Птн, 08
12°
ЦБ USD 83.35 -0.24 06/04
ЦБ EUR 91.73 -0.66 06/04
Нал. USD 77.00 / 90.00 08:58
Нал. EUR 80.00 / 95.00 08:58
Новости
Публикации
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Потребност...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
Вчера 16:40
755
Пропажа ряда лекарств из аптек: что об этом думают рязанцы и советуют...
Региональный минздрав провел мониторинг ассортимента и ...
3 апреля 10:18
9 346
Рязанцам рассказали, как получить новое «путинское» пособие на детей
Президент Владимир Путин объявил о введении нового ежем...
31 марта 15:55
5 473
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
17 349
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рыбном врио мэра Галине Михайлициной вынесли представление за неоплату федерального проекта
Администрация города не оплатила работы по благоустройству городской территории. Это могло бы привести к необоснованным затратам из муниципального бюджета.

В Рыбном врио мэра Галине Михайлициной вынесли представление за неоплату федерального проекта. Об этом пишет портал RybnoeNet со ссылкой на районную прокуратуру.

Администрация Рыбного заключила муниципальный контракт с ООО «Пеликан» на благоустройство городской территории. Работы велись по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Но через 30 дней после приема работ в нарушение контракта администрация так и не оплатила работы. Из-за нарушений условий контакта ООО «Пеликан» могла потребовать уплату неустойки, что привело бы к необоснованным затратам из муниципального бюджета.

18 марта 2022 года прокуратура Рыбновского района вынесла врио главы администрации Галине Михайлициной представление об устранении нарушений.

Сообщается, что по результатам рассмотрения представления одно должностное лицо администрации привлечено к дисциплинарной ответственности.