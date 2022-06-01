В Рязанской области потеплеет до +28 градусов
Местами возможен кратковременный дождь, в некоторых районах гроза. Соответствующий прогноз на четверг, 2 июня, опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.
В Рязанской области ожидается переменная облачность. Соответствующий прогноз на четверг, 2 июня, опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.
Ночью температура воздуха составит +11…+16 градусов. Днем потеплеет до +23…+28 градусов.
Местами возможен кратковременный дождь, в некоторых районах гроза.
Ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 15 метров в секунду.
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