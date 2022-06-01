Россиянам пообещали «медовое» лето

Соответствующий прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Россиянам рассказали, каким будет лето в этом году. Соответствующий прогноз в среду, 1 июня, дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передали РИА Новости.

Так, лето в средней полосе России будет безветренным, теплым и с умеренной влажностью. Климат будет соответствовать норме — лишь превысит 0,5-1 градус.

Тишковец добавил, что наибольшее отклонение температуры от нормы будет прогнозироваться на Кубани, в Крыму и на Кавказе. Теплее обычного с дефицитом осадков будет также и на Русском Севере.

Синоптик также рассказал, что в центральной России вода до комфортных значений в реках прогреется к середине июня.

Ранее россиянам рассказали о погоде в июне.