В Рязани засняли школьников, греющих руки около вечного огня на площади Победы
«Абсурднее ситуации в преддверии 9 мая невозможно придумать. Родители, научитесь воспитывать своих детей», — отмечается в публикации.
В Рязани засняли школьников, греющих руки около вечного огня на площади Победы. Фотографии появились в группе «
В посте указано, что подростки грели руки и ели чипсы около монумента Победы. «Абсурднее ситуации в преддверии 9 мая невозможно придумать. Родители, научитесь воспитывать своих детей», — отмечается в публикации.