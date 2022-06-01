Россиянам рассказали о погоде в июне

Об этом сообщила главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова, передали РИА Новости.

Россиянам рассказали, какой будет погода в июне. Об этом в среду, 1 июня, сообщила главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова, передали РИА Новости.

Сообщается, что на территории европейской части России температура будет равна средним многолетним значениям. Например, в Москве и ближайших к ней городах температура будет держаться на уровне 17 градусов — днем около 22-23 градусов, а ночью около 10-12 градусов.

Макарова добавила, что в целом погода в июне будет неустойчива, однако колебания будут не существенны.

Однако синоптик отметила, что температура выше нормы прогнозируется на севере европейской России.

«Среднемесячная температура на территории европейской России в июне ожидается на один градус выше нормы на большей части Северо-Западного, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также в Белгородской, Воронежской и Саратовской областях», — сказала она.