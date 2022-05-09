В Рязанской области открыли первую в России мемориальную доску погибшему в спецоперации

В поселке Ермишь в воскресенье, 8 мая, открыли памятную доску Герою России Сергею Владимировичу Сухареву, погибшему в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает Российское военно-историческое общество.

В поселке Ермишь в воскресенье, 8 мая, открыли памятную доску Герою России Сергею Владимировичу Сухареву, погибшему в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает Российское военно-историческое общество.

Мемориальная доска появилась на фасаде Ермишинской средней школы, где учился Сергей Сухарев. Как сообщает минтерпол Рязанской области, в церемонии открытия приняли участие близкие героя, представители власти, Вооруженных сил РФ, учащиеся школы, жители Ермиши.

Командир 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской дивизии Воздушно-десантных войск, гвардии полковник Сергей Сухарев погиб на поле боя в марте 2022 года. Полк под его командованием участвовал в спецоперации на Украине. Сергей Сухарев родился в 1981 году в поселке Игошино Ермишинского района.

В 1998 году поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное училище имени Маргелова. Участвовал в военной операции ВС РФ в грузино-абхазском конфликте 2008 года.