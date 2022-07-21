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В Ермиши установили новую памятную доску погибшему в Донбассе Герою России Сергею Сухареву
Ее открыли в среду, 20 июля, на стенде «Герои-ермишинцы».

В Ермиши установили новую памятную доску погибшему в Донбассе Герою России Сергею Сухареву. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Доска появилась в среду, 20 июля, на стенде «Герои-ермишинцы». На нем размещены имена полных георгиевских кавалеров времен Первой мировой войны, Героев Советского Союза, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В памятном мероприятии участвовали депутат Госдумы Андрей Красов, представители облдумы, райадминистрации, общественных организаций, а также близкие и родные Сухарева.

Гвардии полковник погиб на Донбассе 15 марта 2022 года.

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии полковнику Сухареву Сергею Владимировичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации», — отметили в пресс-службе облправительства.

Напомним, эта доска стала второй, открытой в память о Сухареве. Ранее память гвардии полковника увековечили на фасаде Ермишинской средней школы.