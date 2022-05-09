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МИД Польши назвал инцидент с нападением на российского посла «достойным сожаления»
МИД Польши заявил, что «осознает серьезность ситуации» с нападением на посла России Сергея Андреева в Варшаве. Об этом сообщает РИА Новости.

МИД Польши заявил, что «осознает серьезность ситуации» с нападением на посла России Сергея Андреева в Варшаве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Событие, произошедшее сегодня во время возложения венков у могил павших советских солдат послом Российской Федерации, представляет собой инцидент, которого не должно было произойти, инцидент, со всех сторон достойный сожаления», — сказал глава МИД Польши Збигнев Рау.

При этом министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский попытался оправдать нападение Сергея Андреева. По его словам, опубликованным в Twitter, «эмоции украинских женщин, участвующих в манифестации, чьи мужья мужественно борются за защиту Родины, понятны».

После случившегося МИД России заявил, что добивается от польской стороны немедленного принятия соответствующих мер. Также от Варшавы потребовали незамедлительно организовать церемонию возложения венка, обеспечив полную безопасность.

Следственный комитет России заявил, что обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше будут установлены, причастных привлекут к уголовной ответственности.

Напомним, 9 мая в Польше российского посла Сергея Андреева облили красной жидкостью на кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Он намеревался возложить венок, но церемонию сорвали.