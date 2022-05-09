В Польше на кладбище советских воинов облили жидкостью российского посла

В Польше российского посла Сергея Андреева облили красной жидкостью на кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Он намеревался возложить венок, сообщают «Известия».

В Польше российского посла Сергея Андреева облили красной жидкостью на кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Он намеревался возложить венок, пишут «Известия».

Андрееву преградили путь агрессивно настроенные граждане и выкрикивали оскорбительные слова. Затем на него вылили неизвестную субстанцию. Пострадали также его супруга и группа дипломатов.

Андрееву пришлось покинуть кладбище в сопровождении полицейских.

Издание публикует видео момента нападения.