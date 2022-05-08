В рязанских Борках с приусадебных участков сошла вода

В Рязани в поселке Борки в воскресенье, 8 мая, с приусадебных участков сошла вода. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязани в поселке Борки в воскресенье, 8 мая, с приусадебных участков сошла вода. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Напомним, по данным на 2 мая на контроле МЧС в Рязанской области находилось подтопление двух низководных мостов, трех участков дорог, 28 приусадебных участков в Борках и семи приусадебных участков в Полянах Рязанского района. В регионе действует интерактивная карта подтопляемых территорий.