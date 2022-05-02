В рязанском МЧС рассказали о прохождении весеннего половодья

За прошедшие сутки в реке Оке в черте Рязани уровень воды понизился на девять сантиметров и составил 452 сантиметра относительно нулевой отметки гидрологического поста.

В рязанском МЧС рассказали о прохождении весеннего половодья. Данные по состоянию на понедельник, 2 мая, опубликовали на сайте ведомства.

Сообщается, что за прошедшие сутки в реке Оке в черте Рязани уровень воды понизился на девять сантиметров и составил 452 сантиметра относительно нулевой отметки гидрологического поста.

В районе Старой Рязани уровень воды в реке Оке понизился на пять сантиметров и составил 499 сантиметров.

В районе Касимова уровень воды в реке Оке повысился на 9 сантиметров и составил 469 сантиметров.

В реке Мокша в Кадоме уровень воды понизился на 21 сантиметр и составил 475 сантиметров.

В реке Проня в Быкове уровень воды понизился на 22 сантиметра и составил 218 сантиметров.

В районе Деулина уровень воды в реке Пра повысился на один сантиметра и составил 277 сантиметров.

В районе села Троица уровень воды в реке Ранова понизился на семь сантиметров и составил 472 сантиметра.

У Скопина уровень воды в реке Верда понизился на два сантиметра и составил 126 сантиметров.

Всего на контроле МЧС в Рязанской области находится подтопление двух низководных мостов, трех участков дорог, 28 приусадебных участков в Борках и семи приусадебных участков в Полянах Рязанского района.