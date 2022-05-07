Водителя автобуса, попавшего в смертельное ДТП под Рязанью, поблагодарили за профессионализм
Пассажиры автобуса ПАЗ, который в субботу, 7 мая, попал в аварию, поблагодарили водителя за профессионализм. Пост опубликовали в соцсетях.
Пассажиры автобуса ПАЗ, который в субботу, 7 мая, попал в аварию, поблагодарили водителя за профессионализм. Пост опубликовали в
«Большое спасибо водителю автобуса Рязань — Спасск за профессионализм в аварийной ситуации. Все пассажиры этого рейса выражали благодарность», — говорится в сообщении.
Напомним, ПАЗ и легковушка столкнулись в субботу, 7 мая, на дороге Рязань — Спасск — Ижевское. Водитель автомобиля погиб на месте. Очевидцы опубликовали видео. В полиции уточнили, что пострадавших в автобусе не было.