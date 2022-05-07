Водителя автобуса, попавшего в смертельное ДТП под Рязанью, поблагодарили за профессионализм

Пассажиры автобуса ПАЗ, который в субботу, 7 мая, попал в аварию, поблагодарили водителя за профессионализм. Пост опубликовали в соцсетях.