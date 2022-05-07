В аварии возле села Дубровичи погиб 52-летний водитель

На трассе в Рязанском районе при столкновении автобуса ПАЗ и легковушки погиб 52-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На трассе в Рязанском районе при столкновении автобуса ПАЗ и легковушки погиб 52-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в субботу, 7 мая, примерно в 13:45 на автодороге Рязань — Спасск —Ижевское. Столкнулись Renault Duster и автобус ПАЗ.

В результате происшествия 52-летний водитель иномарки от полученных травм скончался на месте. Пострадали несколько пассажиров автобуса. Им оказывают медицинскую помощь.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, в Рязанском районе на трассе легковушка со знаком «Инвалид» столкнулась с маршрутным автобусом. Видео опубликовали в соцсетях.