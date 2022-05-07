В полиции уточнили информацию о пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью

В пресс-службе регионального УМВД отметили, что травмированных не зарегистрировано. У одной женщины из автобуса сильный стресс.

В полиции уточнили информацию о пострадавших в аварии с автобусом в Рязанском районе. В пресс-службе регионального УМВД отметили, что травмированных не зарегистрировано.

По уточненным данным, у пассажирки автобуса сильный стресс. Ее осмотрела бригада скорой помощи на месте происшествия.

Напомним, ПАЗ и легковушка столкнулись в субботу, 7 мая, на дороге Рязань — Спасск —Ижевское. Водитель автомобиля погиб на месте. Очевидцы опубликовали видео.