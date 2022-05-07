Власти Херсонской области заявили о стремлении региона стать субъектом России

Зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион будет стремиться стать одним из субъектов РФ.

Зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион будет стремиться стать одним из субъектов России. Об этом сообщает РИА Новости .

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали военно-гражданские администрации.

По словам Стремоусова, власти Херсонской области готовы поднять вопрос о вхождении региона в состав России.

«Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей», — добавил Стремоусов.

Он также отметил, что уже сейчас регион осуществляет полноценное сотрудничество с РФ и «чувствует себя как одно единое целое с регионами России».