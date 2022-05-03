В Херсонской области российские силовики обнаружили пыточную камеру
Пыточную камеру обнаружили в поселке Зеленовка. В подвале придорожного кафе, помимо пыточной камеры, находилось заминированное тело человека без ног в форме российской армии. На теле погибшего обнаружили следы пыток.
В Херсонской области в подвале придорожного кафе российские силовики обнаружили пыточную камеру. Об этом во вторник, 3 мая,
Пыточную камеру обнаружили в поселке Зеленовка. В подвале придорожного кафе, помимо пыточной камеры, находилось заминированное тело человека без ног в форме российской армии. На теле погибшего обнаружили следы пыток.
На территории кафе также нашли шприцы, транспортировочные чехлы от американских противотанковых комплексов «Джавелин», которыми США снабжают украинских военных и боевиков нацбатальонов.