В Херсонской области российские силовики обнаружили пыточную камеру

Пыточную камеру обнаружили в поселке Зеленовка. В подвале придорожного кафе, помимо пыточной камеры, находилось заминированное тело человека без ног в форме российской армии. На теле погибшего обнаружили следы пыток.

В Херсонской области в подвале придорожного кафе российские силовики обнаружили пыточную камеру. Об этом во вторник, 3 мая, сообщили РИА Новости со ссылкой на сотрудников российских силовых структур, которые проводили рейд.

Пыточную камеру обнаружили в поселке Зеленовка. В подвале придорожного кафе, помимо пыточной камеры, находилось заминированное тело человека без ног в форме российской армии. На теле погибшего обнаружили следы пыток.

На территории кафе также нашли шприцы, транспортировочные чехлы от американских противотанковых комплексов «Джавелин», которыми США снабжают украинских военных и боевиков нацбатальонов.