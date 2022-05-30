В рязанской школе № 28 отремонтировали потолок
В здании восстановили потолочную конструкцию, заменили шифер и усилили балки.
В рязанской школе № 28 отремонтировали потолок. Об этом
В здании полностью восстановили потолочную конструкцию «Армстронг», заменили шифер в местах протекания кровли, отремонтировали примыкание слухового окна и усилили балки.
В мэрии добавили, что в настоящее время в школе проводят генеральную уборку.
Ранее сообщалось, что в здании школы из-за ливня протекла крыша. Ремонт проверила мэр Елена Сорокина.