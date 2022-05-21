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Сорокина посетила школу, в которой протекла крыша и обрушился потолок
Мэр Рязани Елена Сорокина посетила школу № 28, где после ливня протекла крыша. Об этом она написала в своих соцсетях.

Мэр Рязани Елена Сорокина посетила школу № 28, где после ливня протекла крыша. Об этом она написала на своей странице «ВКонтакте».

В начале недели во втором здании школы из-за сильного дождя частично обрушилась плитка потолка «Армстронг». Его уже ремонтируют. С понедельника, 23 мая, на крыше заменят шифер. На время ремонта используются кабинеты только на первом этаже.

«Конечно, этими мерами мы только поддерживаем здания. Нужно думать о развитии. Нужна новая школа. Мы в этом смысле открыты и честны. Подготовили большой пакет документов, заявка участвовала в концессионном отборе. Была одобрена заявка по строительству школы в Семчино. Тоже важно и нужно. Новый отбор — мы сразу подаем заявку по школе в Мервино. Настойчиво и принципиально — школа нужна и будет», — написала Сорокина.