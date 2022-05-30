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Новое здание налоговой службы Рязанской области на Московском шоссе построят до 2024 года
Напомним, о строительстве нового здания налоговой службы заговорили еще в ноябре 2020 года. Его построят рядом с ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе.

В Рязани состоялась торжественная церемония закладки камня с памятной капсулой в ознаменование строительства нового здания УФНС России по Рязанской области. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили «Рязанские Ведомости».

Уточняется, что новое здание построят за счет федерального бюджета до 2024 года. Здание будет площадью более 13 тысяч квадратных метров. В нем будут работать сотрудники налоговых органов города Рязани, аппарата Управления ФНС России по Рязанской области, а также Единого регистрационного центра, в котором будут обслуживаться все налогоплательщики Рязанской области.

Напомним, о строительстве нового здания налоговой службы заговорили еще в ноябре 2020 года. Его построят рядом с ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе.

Фото «Рязанские ведомости»