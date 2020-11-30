Новое здание налоговой построят рядом с ТРЦ «Премьер»

В будущем здании на 545 человек появится архив, конференц-зал, столовая, медпункт и другие помещения. Стоимость строительства оценивается в 900 млн рублей. Его планируют начать в 2022 году.

Новое административное здание регионального УФНС построят рядом с ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе. Об этом говорится в тендере, размещенном на сайте госзакупок.

Аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ оценивается в 10 млн рублей. В будущем здании на 545 человек появится архив, конференц-зал, столовая, медпункт и другие помещения.

Стоимость строительства оценивается в 900 млн рублей. Его планируют начать в 2022 году.