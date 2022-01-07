На Московском шоссе построят новое здание налоговой
Его построят между ТД «Барс» и ТРЦ «Премьер».
На Московском шоссе построят новое здание регионального УФНС. Об этом
Для строительства участок с кадастровым номером 62:29:0061005:54 Рязанская область передала в собственность Российской Федерации.
Он располагается между ТД «Барс» и ТРЦ «Премьер».
Отмечается, что ранее на территории планировали построить ледовый дворец. Более десяти лет назад на участке заложили соответствующий камень.
Напомним, тендер на строительство разместили на сайте госзакупок в ноябре 2020 года. Стоимость работ оценивалась в 900 млн рублей.