На Московском шоссе построят новое здание налоговой

Его построят между ТД «Барс» и ТРЦ «Премьер».

На Московском шоссе построят новое здание регионального УФНС. Об этом пишет «МедиаРязань» со ссылкой на региональное министерство имущественных и земельных отношений.

Для строительства участок с кадастровым номером 62:29:0061005:54 Рязанская область передала в собственность Российской Федерации.

Он располагается между ТД «Барс» и ТРЦ «Премьер».

Отмечается, что ранее на территории планировали построить ледовый дворец. Более десяти лет назад на участке заложили соответствующий камень.

Напомним, тендер на строительство разместили на сайте госзакупок в ноябре 2020 года. Стоимость работ оценивалась в 900 млн рублей.